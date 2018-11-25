Карабасов обсудил развитие общественного самоуправления с главами Вологодской области

В воскресенье, 25 ноября, в горадминистрации прошел круглый стол на тему «Развитие территориального общественного самоуправления. Обмен опытом. Лучшие практики». Об этом сообщил
Сергей Карабасов обсудил тему с делегацией Вологодской области в составе заместителей губернатора Виталия Тушинова и Антона Стриженова, главы Вологодского муниципального района Сергей Жестянников, главы Тотемского муниципального района Сергей Селянин, руководителей структурных подразделений правительства Вологодской области.
Карабасов рассказал участникам круглого стола о работе ТОСов в Рязани.
«В Рязани большое внимание уделяется общественному самоуправлению. За современной системой ТОС стоит большая, многолетняя работа, в которой заметен вклад и активистов, и сотрудников органов местного самоуправления», — подчеркнул он.
Как отметили на мероприятии, сейчас в городе работают 56 комитетов ТОС уровня поселков, улиц, групп домов как многоквартирного фонда, так и частного сектора, 893 Совета многоквартирных домов, 20 общественных жилищных инспекторов.
По словам Карабасова, в 2018 году на сферу ТОС выделили в пять раз больше средств, чем в предыдущем — более четырех млн рублей.
«Средства расходуются на премирование, конкурсы, субсидии, приобретение оборудования для спортивных и культурно-массовых мероприятий во дворах», — рассказал Сергей Карабасов.
И.о. главы администрации подчеркнул, что в этом году горожане выдвинули и защитили проекты местных инициатив по 144 территориям.
В завершение встречи участники посетили ресурсный центр «ДОМ ТОС».