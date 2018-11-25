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19:28, 25 ноября 2018 262
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Карабасов обсудил развитие общественного самоуправления с главами Вологодской области

Карабасов обсудил развитие общественного самоуправления с главами Вологодской области

Фото: Администрация Рязани

В воскресенье, 25 ноября, в горадминистрации прошел круглый стол на тему «Развитие территориального общественного самоуправления. Обмен опытом. Лучшие практики». Об этом сообщил сайт мэрии.

Сергей Карабасов обсудил тему с делегацией Вологодской области в составе заместителей губернатора Виталия Тушинова и Антона Стриженова, главы Вологодского муниципального района Сергей Жестянников, главы Тотемского муниципального района Сергей Селянин, руководителей структурных подразделений правительства Вологодской области.

Карабасов рассказал участникам круглого стола о работе ТОСов в Рязани.

«В Рязани большое внимание уделяется общественному самоуправлению. За современной системой ТОС стоит большая, многолетняя работа, в которой заметен вклад и активистов, и сотрудников органов местного самоуправления», — подчеркнул он.

Как отметили на мероприятии, сейчас в городе работают 56 комитетов ТОС уровня поселков, улиц, групп домов как многоквартирного фонда, так и частного сектора, 893 Совета многоквартирных домов, 20 общественных жилищных инспекторов.

По словам Карабасова, в 2018 году на сферу ТОС выделили в пять раз больше средств, чем в предыдущем — более четырех млн рублей.

«Средства расходуются на премирование, конкурсы, субсидии, приобретение оборудования для спортивных и культурно-массовых мероприятий во дворах», — рассказал Сергей Карабасов.

И.о. главы администрации подчеркнул, что в этом году горожане выдвинули и защитили проекты местных инициатив по 144 территориям.

В завершение встречи участники посетили ресурсный центр «ДОМ ТОС».


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