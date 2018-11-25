Аркадий Фомин пожелал рязанским матерям благополучия и радостных дней

Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин поздравил рязанок с Днем матери. Текст поздравления опубликовала
«В этот день особые слова благодарности хочется сказать женщинам, воспитывающим детей, оставшихся без попечения родителей, многодетным матерям. Низкий поклон за ваш неустанный труд, терпение, мудрость и душевную щедрость! Желаю вам счастья, крепкого здоровья, чтобы в ваших домах всегда царили мир и благополучие, дети оправдывали надежды, в жизни было как можно больше светлых и радостных дней», — сказал Фомин.
Он отметил, что сейчас в регионе создаются все условия для того, чтобы было больше благополучных семей. В Рязани строятся новые детские сады и школы, культурно-досуговые объекты, а также развивается сеть учреждений здравоохранения.