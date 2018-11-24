Загоревшуюся в Клепиковском районе баню тушили три расчета

В субботу. 24 ноября, в деревне Иваново Клепиковского района загорелась баня. Пожарным позвонили в 10:08,
На место выезжали девять человек на трех пожарных машинах.
Баня сгорела полностью.
Никто не пострадал.
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В субботу. 24 ноября, в деревне Иваново Клепиковского района загорелась баня. Пожарным позвонили в 10:08,
На место выезжали девять человек на трех пожарных машинах.
Баня сгорела полностью.
Никто не пострадал.
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