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15:53, 24 ноября 2018 1 525
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Загоревшуюся в Клепиковском районе баню тушили три расчета

Загоревшуюся в Клепиковском районе баню тушили три расчета

В субботу. 24 ноября, в деревне Иваново Клепиковского района загорелась баня. Пожарным позвонили в 10:08, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На место выезжали девять человек на трех пожарных машинах.

Баня сгорела полностью.

Никто не пострадал.


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