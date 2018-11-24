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21:01, 24 ноября 2018 886
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Во Вьетнаме россиянку приговорили к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Во Вьетнаме россиянку приговорили к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Фото: Pixabay.com

Во вьетнамском городе Хошимин россиянку Галину Николаенко приговорили к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 26-летнюю девушку задержали в январе из-за посылки, в которой было около 700 граммов экстази, передает РИА «Новости».

Россиянка заявила, что ее подставили. Николаенко утверждает, что не знала о содержимом посылки, которую ее попросили получить. Коробку отправили на имя некоего Николая, который попросил девушку оставить посылку у мусорной корзины недалеко от местного ресторана.

Николаенко рассказала, что познакомилась с Николаем в ресторане в декабре 2017 года, когда прилетела во Вьетнам отдыхать.


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