Во Вьетнаме россиянку приговорили к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Во вьетнамском городе Хошимин россиянку Галину Николаенко приговорили к 18 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. 26-летнюю девушку задержали в январе из-за посылки, в которой было около 700 граммов экстази, передает РИА «
Россиянка заявила, что ее подставили. Николаенко утверждает, что не знала о содержимом посылки, которую ее попросили получить. Коробку отправили на имя некоего Николая, который попросил девушку оставить посылку у мусорной корзины недалеко от местного ресторана.
Николаенко рассказала, что познакомилась с Николаем в ресторане в декабре 2017 года, когда прилетела во Вьетнам отдыхать.