В Татарстане оператор МЧС приняла роды по телефону

В Татарстане оператор Службы экстренных вызовов Наталья Петряева приняла роды по телефону. Это первый подобный случай в истории ведомства, сообщили
Вечером в четверг, 22 ноября, на линию дозвонился мужчина и рассказал, что у его супруги начались схватки. Это сообщение перенаправили в скорую, однако через несколько минут мужчина перезвонил: ребенок уже начал появляться на свет.
Петряева отметила, что позвонивший был в панике и плохо слышал команды медиков.
«Мы вновь соединили новоиспеченного папу со скорой помощью, стали объяснять, что нужно сделать, как помочь ребенку, как успокоить родившую женщину, которая тоже была в панике», — пояснила оператор.
По ее словам, мужчина беспрекословно выполнял все команды. Наталья Петряева завершила разговор только после того, как услышала крики ребенка и удостоверилась, что с ним все в порядке.
Позже мать и новорожденного доставили в перинатальный центр. Они чувствуют себя хорошо.