Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:39, 24 ноября 2018 171
 0    0

В Татарстане оператор МЧС приняла роды по телефону

В Татарстане оператор МЧС приняла роды по телефону

В Татарстане оператор Службы экстренных вызовов Наталья Петряева приняла роды по телефону. Это первый подобный случай в истории ведомства, сообщили сайте ГУ МЧС по республике.

Вечером в четверг, 22 ноября, на линию дозвонился мужчина и рассказал, что у его супруги начались схватки. Это сообщение перенаправили в скорую, однако через несколько минут мужчина перезвонил: ребенок уже начал появляться на свет.

Петряева отметила, что позвонивший был в панике и плохо слышал команды медиков.

«Мы вновь соединили новоиспеченного папу со скорой помощью, стали объяснять, что нужно сделать, как помочь ребенку, как успокоить родившую женщину, которая тоже была в панике», — пояснила оператор.

По ее словам, мужчина беспрекословно выполнял все команды. Наталья Петряева завершила разговор только после того, как услышала крики ребенка и удостоверилась, что с ним все в порядке.

Позже мать и новорожденного доставили в перинатальный центр. Они чувствуют себя хорошо.

Фото ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:39, 24 ноября 2018
В Татарстане оператор МЧС приняла роды по телефону
13:26, 24 ноября 2018
Будущие врачи, космонавты и пчеловоды. Любимов посетил рязанский фестиваль профессий для школьников
13:07, 24 ноября 2018
Ректор Рязанского агроуниверситета встретился с первокурсниками
12:49, 24 ноября 2018
Рязанцев вновь попросили помочь в поисках пропавшего 64-летнего мужчины
10:48, 24 ноября 2018
В Рязани пройдет первый форум волонтеров по проблемам домашних животных
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Со следующего года в России стартует масштабная реформа системы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:30, 11 ноября 2018 35 336
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
17:01, 17 ноября 2018 24 531
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 415
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 22 994
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:31, 11 ноября 2018 21 432
«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 6
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум