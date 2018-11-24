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10:11, 24 ноября 2018 777

В Рязанском агроуниверситете обсудили направления научно-технического развития сельского хозяйства

В Рязанском агроуниверситете обсудили направления научно-технического развития сельского хозяйства

В четверг, 22 ноября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошла национальная научно-практическая конференция «Приоритетные направления научно-технологического развития агропромышленного комплекса России».

В ходе работы участники из Москвы, Казани, Уфы, Красноярска, Иркутска, Омска, Улан-Удэ, Ростова-на-Дону, Орла, Тамбова и других городов обсудили актуальные вопросы разработки стратегии цифровой трансформации отрасли сельского хозяйства, развития агропромышленного комплекса за счет ускоренного внедрения современных достижений науки и техники в технологический процесс.

В ходе выступлений обсуждались вопросы государственной поддержки молодых ученых, особенности демографической ситуации и ее влияние на разработку и реализацию стратегии развития сельских территорий в регионе, вопросы развития молочной отрасли, формирования современной безопасной для здоровья животных кормовой базы, освоения и развития органического земледелия, организации и координации научных исследований ученых-аграриев.

Во второй части работы конференции обсуждение выявленных на пленарном заседании проблем научно-технологического развития агропромышленного комплекса участники продолжили на заседаниях секций и тематических круглых столов.


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