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9:54, 24 ноября 2018 949
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В Рязани пройдет региональный этап Рождественских чтений. Программа

В Рязани пройдет региональный этап Рождественских чтений. Программа

Фото: Рязанская епархия

В Рязани пройдет региональный этап Рождественских чтений «Молодежь: свобода и ответственность». Об этом сообщил сайт епархии.

Форум начнется во вторник, 27 ноября, и продлится до 7 декабря

Поучаствовать в мероприятиях приглашается духовенство, сотрудники епархиальных отделов, помощники благочинных по катехизической, молодежной, миссионерской, социальной направленности, преподаватели и директора воскресных школ, а также все заинтересованные лица.

Программа чтений:

  • «Актуальные вопросы миссионерской деятельности в современных условиях: опыт и проблемы миссии в молодежной среде» — 27 ноября, 11:00, библиотека имени Горького (улица Ленина, дом №52);
  • «Проблемы воцерковления подростков в пространстве воскресной школы» — 3 декабря, 14:00, Николо-Ямской храм (улица Циолковского, дом №8);
  • «Молодежь: Свобода и ответственность» — 5 декабря, 11:00, РГУ имени Есенина, факультет русской филологии и национальной культуры (улица Ленина, дом №20);
  • «Грани свободы и ответственности режиссеров и видео-блогеров в формировании сознания молодежи» — 6 декабря, 15:00, библиотека имени Горького;
  • «Социальное служение. Молодежь: свобода и ответственность» — 6 декабря, 10:00, РГУ имени Есенина, факультет русской филологии и национальной культуры;
  • круглый стол студентов духовных учебных заведений. Проблемное поле: «Свобода и ответственность православной молодежи» — 6 декабря, 11:00, Рязанская православная духовная семинария (Рязанский Кремль, дом №1);
  • «Древние монашеские традиции в условиях современности», 7 декабря, 13:00, Николо-Ямской храм;
  • дистанционная викторина и мониторинг по кадетским казачьим классам «Казаки. Кадеты. Православие», 30 ноября — 4 декабря, штабы казачьих объединений при участии епархиального отдела по взаимодействию с казачеством;
  • пленарное заседание. Подведение итогов. Принятие резолюции, 7 декабря, Иоанно-Кронштадский храм (улица Татарская, дом №72).

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