В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Французская полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, выступающих против повышения цен на топливо. Толпа пыталась прорваться через оцепление в районе Елисейских полей в Париже, передает «
На нескольких тысячах демонстрантах надеты светоотражающие жилеты, из-за которых протесты получили название «желтых жилетов».
Отмечается, что ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал жесткий ответ полиции в случае беспорядков.
Напомним, масштабные акции против повышения цен на топливо
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