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14:45, 24 ноября 2018 438
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В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

В Париже полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов

Французская полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки против демонстрантов, выступающих против повышения цен на топливо. Толпа пыталась прорваться через оцепление в районе Елисейских полей в Париже, передает «Интерфакс».

На нескольких тысячах демонстрантах надеты светоотражающие жилеты, из-за которых протесты получили название «желтых жилетов».

Отмечается, что ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер пообещал жесткий ответ полиции в случае беспорядков.

Напомним, масштабные акции против повышения цен на топливо начались в субботу, 17 ноября.

Фото «Версия. Инфо»


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