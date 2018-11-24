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8:26, 24 ноября 2018 526
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В ночь на субботу в Рязанской области произошло три пожара

В ночь на субботу в Рязанской области произошло три пожара

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на субботу, 24 ноября, в Рязанской области произошло три пожара. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 23 ноября, в 22:44 поступил сигнал о возгорании в селе Большая Алешня Ряжского района. Огонь уничтожил гараж и автомобиль, никто не пострадал.

В 00:20 следующих суток на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Шилове. Там сгорел жилой дом, наполовину деревянный, наполовину — кирпичный. Пострадавших нет.

В 3:19 поступило сообщение о возгорании в Сапожке. Огонь повредил деревянный жилой дом, полностью уничтожил пристройку. Никто не пострадал.

Причины и ущерб происшествий устанавливаются.


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