В ночь на субботу в Рязанской области произошло три пожара

В ночь на субботу, 24 ноября, в Рязанской области произошло три пожара. Об этом сообщил
В пятницу, 23 ноября, в 22:44 поступил сигнал о возгорании в селе Большая Алешня Ряжского района. Огонь уничтожил гараж и автомобиль, никто не пострадал.
В 00:20 следующих суток на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в Шилове. Там сгорел жилой дом, наполовину деревянный, наполовину — кирпичный. Пострадавших нет.
В 3:19 поступило сообщение о возгорании в Сапожке. Огонь повредил деревянный жилой дом, полностью уничтожил пристройку. Никто не пострадал.
Причины и ущерб происшествий устанавливаются.