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17:45, 24 ноября 2018 1 007
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В Госдуме поддержали смягчение Уголовного кодекса

В Госдуме поддержали смягчение Уголовного кодекса

Фото: Pixabay.com

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал проект смягчения Уголовного кодекса, передает РИА «Новости».

В субботу, 24 ноября, документ внесли в нижнюю палату парламента. Он предполагает прекращение уголовных дел после возмещения ущерба.

«Я положительно это оцениваю. Тем более что предложения эти находятся в логике складывающейся и в последнее время сложившейся тенденции, тренда на либерализацию уголовного законодательства, — отметил Лысаков. — Это имеет место, уже ряд уголовных преступлений переведен нами, законодателями, в разряд административных правонарушений».

Лысаков уточнил, что изменения должны коснуться сфер, которые «тщательно проанализированы».


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