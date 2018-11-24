В Госдуме поддержали смягчение Уголовного кодекса

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков поддержал проект смягчения Уголовного кодекса, передает РИА «
В субботу, 24 ноября, документ внесли в нижнюю палату парламента. Он предполагает прекращение уголовных дел после возмещения ущерба.
«Я положительно это оцениваю. Тем более что предложения эти находятся в логике складывающейся и в последнее время сложившейся тенденции, тренда на либерализацию уголовного законодательства, — отметил Лысаков. — Это имеет место, уже ряд уголовных преступлений переведен нами, законодателями, в разряд административных правонарушений».
Лысаков уточнил, что изменения должны коснуться сфер, которые «тщательно проанализированы».