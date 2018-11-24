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11:08, 24 ноября 2018 1 606
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Улицу Грибоедова в Рязани отремонтируют в 2019 году 1

Улицу Грибоедова в Рязани отремонтируют в 2019 году

Улицу Грибоедова в Рязани отремонтируют в 2019 году. Об этом в эфире рязанского областного радио заявил начальник отдела дорожного хозяйства дирекции благоустройства города Алексей Муковнин.

Отмечается, что из-за ремонта труб дорогу перекрывают несколько раз в год. «Живого асфальта там почти не осталось. Все полотно в ямах, провалах, трещинах и колеях», — говорится в сообщении.

По словам Муковнина, «Водоканал» в следующую ремонтную кампанию капитально отремонтирует прогнившие трубы под дорогой. «После этого мы планируем сделать ремонт дороги с заменой покрытия», — сказал он.

Напомним, ранее и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов отчитался о ремонте дорог.


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