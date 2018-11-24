Улицу Грибоедова в Рязани отремонтируют в 2019 году. Об этом в эфире
Отмечается, что из-за ремонта труб дорогу перекрывают несколько раз в год. «Живого асфальта там почти не осталось. Все полотно в ямах, провалах, трещинах и колеях», — говорится в сообщении.
По словам Муковнина, «Водоканал» в следующую ремонтную кампанию капитально отремонтирует прогнившие трубы под дорогой. «После этого мы планируем сделать ремонт дороги с заменой покрытия», — сказал он.
Напомним, ранее и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов