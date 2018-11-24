Рязанец сыграл в сериале с Владимиром Машковым

23-летний рязанец Евгений Чубарь сыграл в сериале «Медное солнце» режиссера Карена Оганесяна.
Главные роли в проекте, который выйдет на экраны в понедельник, 26 ноября, сыграли Владимир Машков, Ольга Медынич, Алексей Шевченков, Сабина Ахмедова и другие.
Сюжет сериала разворачивается в 1991 году. Полковой оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживает, что их полк получил известие о волнениях, прокатывающихся по Советскому Союзу со срочным приказом о передислокации и ушел. Перед музыкантами встает нелегкий выбор: догнать своих или остаться защищать поселок.
«Это не просто фильм, это отдельные мир, пропитанный душами людей, которые творили его под руководством Карена Оганесяна, который создает кино с невероятной самоотдачей и любовью к каждой секунде и каждому кадру своего детища. Я никогда не забуду эти два месяца, которые мы провели в экспедиции в Узбекистане. За это время в моей жизни появилось много новых друзей и близких людей. Я благодарен судьбе за возможность стать частью замечательной картины с участием великолепного Владимира Машкова, который был нам не просто партнером по кадру, он стал настоящим учителем и проводником в мир кино», — поделился своими впечатлениями после съемок рязанец на своей странице в
Картина «Медное солнце» выйдет на экраны в понедельник, 26 ноября, в 21:00 на телеканале НТВ.