Россияне назвали количество необходимых для счастья денег. В опросе, проводимом аналитиками сервиса
Респондентам старше 18 лет задали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Самими требовательными оказались жители Владивостока: для счастья им необходимо 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края.
Москва находится на втором месте рейтинга — москвичам необходимо 207 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя счастливым. Третьим стал Ростов-на-Дону: его жителям необходимо 203 тысячи рублей.
Самыми «скромными» оказались финансовые запросы в Набережных Челнах и Оренбурге. Их жителям для счастья нужно 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более десяти МРОТ для этих регионов.
Опрос проводился с 7 по 23 ноября.