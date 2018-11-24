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10:24, 24 ноября 2018 670
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Россияне назвали количество необходимых для счастья денег 1

Россияне назвали количество необходимых для счастья денег

Россияне назвали количество необходимых для счастья денег. В опросе, проводимом аналитиками сервиса SuperJob, участвовали жители 37 городов с населением более 500 тысяч человек.

Респондентам старше 18 лет задали вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?». Самими требовательными оказались жители Владивостока: для счастья им необходимо 208 тысяч рублей в месяц, что составляет более 18,5 МРОТ для Приморского края.

Москва находится на втором месте рейтинга — москвичам необходимо 207 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя счастливым. Третьим стал Ростов-на-Дону: его жителям необходимо 203 тысячи рублей.

Самыми «скромными» оказались финансовые запросы в Набережных Челнах и Оренбурге. Их жителям для счастья нужно 116 тысяч рублей ежемесячно или чуть более десяти МРОТ для этих регионов.

Опрос проводился с 7 по 23 ноября.


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