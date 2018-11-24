Ректор Рязанского агроуниверситета встретился с первокурсниками

Ректор Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева Николай Бышов встретился с первокурсниками. Традиционная встреча со студентами прошла во вторник, 20 ноября.
На открытом разговоре также присутствовали деканы факультетов, руководители структурных подразделений вуза, преподаватели и кураторы.
«Университет прошел со дня основания в 1949 году хороший этап становления, имеет славные традиции и продолжает динамично развиваться, шагая в ногу со временем», — отметил ректор, приветствуя студентов.
Бышов упомянул об основных достижениях и успешном позиционировании вуза среди аграрных высших учебных заведений страны, об достижениях студентов университета. Он также рассказал о возможностях и перспективах учебной, научной, творческой и спортивной реализации студентов, призвал молодежь быть активными во всех начинаниях.
На встрече также были затронуты вопросы состояния и использования материально-технической базы университета. После этого ректор ответил на вопросы, которые накопились у студентов за первые два месяца обучения.
Первокурсники получили ответы на волнующие вопросы, а администрация вуза, в свою очередь, узнала напрямую, что беспокоит молодежь и как можно сделать их пребывание в стенах университета еще лучше.