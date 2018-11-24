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8:49, 24 ноября 2018 303
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Любимов разберется в ситуации с чучковскими погорельцами — СМИ

Любимов разберется в ситуации с чучковскими погорельцами — СМИ

Николай Любимов разберется в ситуации с чучковскими погорельцами. После пожара детей забрали органы опеки, сообщил портал «Говорит Москва».

«Надо разбираться и смотреть на правомерность действий. Как мы можем оставить ситуацию без контроля? Будем следить за этим пристально», — отметил глава региона.

По его словам, семье помогут, чтобы условия проживания были «нормальные, с питанием».

«За счет муниципального бюджета, небюджетных средств. Детям просто негде было спать. Там семья не очень благополучная. Немного не доглядывали за детьми. Видимо, не было средств», — сказал Любимов.

Напомним, 19 августа в Чучкове сгорел дом. На пожаре погибла годовалая девочка, пятеро детей смогли выбраться через окно. Девятилетнего Максима Богдана, спасшего братьев и сестер на пожаре, позже наградили в Совете Федерации.

Позже в СМИ появилась информация, что после пожара детей у родителей забрали органы опеки. В пятницу, 23 ноября, последние опровергли эту информацию и сообщили, что Людмила Богдан сама передала их в реабилитационный центр на временной основе. В телефонном разговоре многодетная мать подтвердила эту информацию RZN.info.

Вечером того же дня стало известно, что дети вернулись домой.


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