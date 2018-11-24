Николай Любимов разберется в ситуации с чучковскими погорельцами. После пожара детей забрали органы опеки, сообщил портал «
«Надо разбираться и смотреть на правомерность действий. Как мы можем оставить ситуацию без контроля? Будем следить за этим пристально», — отметил глава региона.
По его словам, семье помогут, чтобы условия проживания были «нормальные, с питанием».
«За счет муниципального бюджета, небюджетных средств. Детям просто негде было спать. Там семья не очень благополучная. Немного не доглядывали за детьми. Видимо, не было средств», — сказал Любимов.
Напомним, 19 августа в Чучкове сгорел дом. На пожаре
Позже в СМИ появилась информация, что после пожара детей у родителей
Вечером того же дня стало известно, что дети