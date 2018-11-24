Конкурс парикмахеров и благоустройство парка. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи уходящей недели.
В среду, 21 ноября, в «Фотодоме» открылась выставка снимков улиц Рязани «Времена города». Фотографы показали, как за 45 лет многие места
На стадионе «Локомотив» появилось
В четверг, 22 ноября, рязанские парикмахеры и визажисты посоревновались в региональном чемпионате. Они представили классические и модные стрижки, как мужские, так и женские, вечерние и свадебные прически и боди-арт. Кроме того, зрителям показали повседневный и свадебный макияж, а также укладки самых разных форм и размеров. На работы мастеров можно посмотреть
В пятницу, 23 ноября, корреспондент RZN.info вместе с сотрудниками МЧС и представителями следственного комитета поучаствовал в рейде по водоемам. Спасатели напомни рыбакам правила безопасности и рассказали,
Парк в Приокском до сих пор не благоустроили, несмотря на обещания мэрии. В пятницу, 23 ноября, журналист RZN.info лично
Фото Александра Блохина, Валерия Михайленко