Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:21, 24 ноября 2018 536
 0    0

Конкурс парикмахеров и благоустройство парка. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

Конкурс парикмахеров и благоустройство парка. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи уходящей недели.

В среду, 21 ноября, в «Фотодоме» открылась выставка снимков улиц Рязани «Времена города». Фотографы показали, как за 45 лет многие места преобразились до неузнаваемости, другие же, напротив, остались практически такими же.

На стадионе «Локомотив» появилось искусственное поле. На строительно-монтажные работы, дренажную систему, основание под футбольное поле и беговые дорожки потратили 15,8 миллиона рублей. Еще 12,3 ушло на искусственное футбольное поле.

В четверг, 22 ноября, рязанские парикмахеры и визажисты посоревновались в региональном чемпионате. Они представили классические и модные стрижки, как мужские, так и женские, вечерние и свадебные прически и боди-арт. Кроме того, зрителям показали повседневный и свадебный макияж, а также укладки самых разных форм и размеров. На работы мастеров можно посмотреть здесь.

В пятницу, 23 ноября, корреспондент RZN.info вместе с сотрудниками МЧС и представителями следственного комитета поучаствовал в рейде по водоемам. Спасатели напомни рыбакам правила безопасности и рассказали, что делать, если человек провалился под лед.

Парк в Приокском до сих пор не благоустроили, несмотря на обещания мэрии. В пятницу, 23 ноября, журналист RZN.info лично убедился в том, что работы все еще продолжаются.

Фото Александра Блохина, Валерия Михайленко


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:48, 24 ноября 2018
В Новомичуринске привезенный в магазин хлеб оставили на грязном полу. Фото
17:45, 24 ноября 2018
В Госдуме поддержали смягчение Уголовного кодекса
17:21, 24 ноября 2018
Конкурс парикмахеров и благоустройство парка. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info
15:39, 24 ноября 2018
В Татарстане оператор МЧС приняла роды по телефону
13:26, 24 ноября 2018
Будущие врачи, космонавты и пчеловоды. Любимов посетил рязанский фестиваль профессий для школьников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Со следующего года в России стартует масштабная реформа системы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:30, 11 ноября 2018 35 347
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
17:01, 17 ноября 2018 24 540
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
14:43, 13 ноября 2018 23 006
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:31, 11 ноября 2018 21 460
«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 6
13:55, 11 ноября 2018 20 407
В центре Рязани иномарка врезалась в светофор 1
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум