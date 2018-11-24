Число участников акций протеста во Франции выросло до 81 тысячи человек. Люди выступают против повышения цен на топливо, передает РИА «
Движение «желтых жилетов» (их носят французские водители) в субботу, 24 ноября, проводит массовые акции по всей стране. Около восьми тысяч человек вышли на улицы Парижа. Полицейские задержали 35 человек. Восемь манифестантов пострадали.
Акции против повышения цен на топливо
Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр.