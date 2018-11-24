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19:14, 24 ноября 2018 392
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Число участников акций протеста во Франции выросло до 81 тысячи человек

Число участников акций протеста во Франции выросло до 81 тысячи человек

Фото: Pixabay.com

Число участников акций протеста во Франции выросло до 81 тысячи человек. Люди выступают против повышения цен на топливо, передает РИА «Новости».

Движение «желтых жилетов» (их носят французские водители) в субботу, 24 ноября, проводит массовые акции по всей стране. Около восьми тысяч человек вышли на улицы Парижа. Полицейские задержали 35 человек. Восемь манифестантов пострадали.

Акции против повышения цен на топливо начались во Франции 17 ноября. На прошлой неделе в них участвовали более 287 тысяч человек.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр.


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