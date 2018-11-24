Будущие врачи, космонавты и пчеловоды. Любимов посетил рязанский фестиваль профессий для школьников

В субботу, 24 ноября, Николай Любимов вместе с замминистра просвещения Ириной Потехиной осмотрели площадки фестиваля «Билет в будущее», пообщались со школьниками и педагогами, а также сами познакомились с работой электронного микроскопа.

В беседе с журналистами Потехина отметила, что фестиваль впервые проходит в семи городах России по поручению президента.

«Мы дали возможность попробовать ребенку сразу много профессий, чтобы он наметил себе что-то на будущее. В каждом регионе своя специфика. В Рязани площадки представили 17 местных вузов и предприятий», — рассказала замминистра.

Она отметила, что после прохождения всех площадок школьники выбирают майку того кластера, где ему больше всего понравилось. В первый день форума в Рязанской области лидировало сельское хозяйство.

«Формат фестиваля многообещающий. Дело в том, что ребята могут сами почувствовать и увидеть в какой профессии работать и для чего учиться.

Также у ребят начинает формироваться цифровое портфолио. Электронный документ в ближайшем будущем сможет заменить бумажные трудовые книжки», — Любимов.

Он отметил, что на основании электронных портфолио со школьниками будут работать наставники из предприятий и педагоги, которые должны помочь им прийти к своей будущей профессии.

За три дня форум посетили около четырех тысяч рязанских школьников (6-11 класс). Они познакомились с профессиями на восьми площадках (кластерах): «Здоровье», «Городская среда», «Информационные технологии», «Новые материалы», «Транспорт», «Сельское хозяйство», «Энергетика», «Космос».