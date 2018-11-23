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13:17, 23 ноября 2018 373
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Житель Михайловского района из ревности пытался зарубить топором свою сожительницу

Житель Михайловского района из ревности пытался зарубить топором свою сожительницу

Житель Михайловского района из ревности пытался зарубить топором свою сожительницу. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2018 года мужчина со своей сожительницей распивали спиртное на приусадебном участке у дома в поселке Октябрьский. Между ними произошел конфликт из-за разговора женщины по мобильному телефону.

Во время ссоры она высказала намерение прекратить совместное проживание и стала уходить с участка. Тогда мужчина взял топор и ударил ее в голову лезвием.

Потерпевшая побежала в сторону дороги, но мужчина снова ее настиг и ударил топором по кисти руки. Женщина упала на землю и притворилась мертвой, чтобы спасти свою жизнь.

Подсудимый, желая скрыть следы преступления, потащил ее в сторону дома, однако его осветил свет фар проезжающей мимом машины. Злоумышленник скрылся, опасаясь, что его увидят посторонние.

После это пострадавшая обратилась за помощью к соседям, которые вызвали «скорую». Благодаря своевременно оказанной медпомощи она осталась жива.

Суд признал мужчину виновным по части 3 стать 30 и части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему четыре года колонии строгого режима.


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Житель Михайловского района из ревности пытался зарубить топором свою сожительницу
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