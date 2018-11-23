Житель Михайловского района из ревности пытался зарубить топором свою сожительницу. Об этом сообщил
Установлено, что в апреле 2018 года мужчина со своей сожительницей распивали спиртное на приусадебном участке у дома в поселке Октябрьский. Между ними произошел конфликт из-за разговора женщины по мобильному телефону.
Во время ссоры она высказала намерение прекратить совместное проживание и стала уходить с участка. Тогда мужчина взял топор и ударил ее в голову лезвием.
Потерпевшая побежала в сторону дороги, но мужчина снова ее настиг и ударил топором по кисти руки. Женщина упала на землю и притворилась мертвой, чтобы спасти свою жизнь.
Подсудимый, желая скрыть следы преступления, потащил ее в сторону дома, однако его осветил свет фар проезжающей мимом машины. Злоумышленник скрылся, опасаясь, что его увидят посторонние.
После это пострадавшая обратилась за помощью к соседям, которые вызвали «скорую». Благодаря своевременно оказанной медпомощи она осталась жива.
Суд признал мужчину виновным по части 3 стать 30 и части 1 статьи 105 УК РФ и назначил ему четыре года колонии строгого режима.