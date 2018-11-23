Волхвы в гостиной и ангелы у лестницы. Под Рязанью выставили на продажу дом с «библейской» росписью

В Полянах выставили на продажу дом с «библейской» росписью. Объявление
Двухэтажный дом площадью 150 квадратных метров продают более чем за пять миллионов рублей. Автор объявления делает упор на «необычную внутреннюю отделку».
«С росписью на стенах в виде христианского искусства, все это ручная работа очень дорогостоящих мастеров, — отметил он. — Рассказывать об этом можно много, вот только всю эту красоту лучше увидеть лично собственными глазами».
Хозяин указал, что дом строили «ради комфортного проживания и личного удовлетворения данным строением», но из-за переезда он «всю эту красоту оставляет, как есть».
Напомним, ранее в Солотче
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