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14:21, 23 ноября 2018 182
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В Рыбном полицейские задержали воровку через три минуты после ограбления магазина 1

В Рыбном полицейские задержали воровку через три минуты после ограбления магазина

В Рыбном полицейские задержали воровку через три минуты после ограбления магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились местные жители которые увидели на улице, как одна женщина пыталась догнать другую. Полицейские выехали на место и остановили убегавшую женщину.

Выяснилось, что пострадала продавщица продуктового магазина. Злоумышленница под видом покупки конфет дождалась, когда продавец подготовит сдачу, и выхватила из рук работницы магазина свою купюру и часть сдачи — три тысячи рублей. С этими деньгами она выбежала на улицу и пыталась скрыться.

28-летнюю местную жительницу задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой ей грозит до четырех лет колонии.


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