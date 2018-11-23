В Рыбном полицейские задержали воровку через три минуты после ограбления магазина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратились местные жители которые увидели на улице, как одна женщина пыталась догнать другую. Полицейские выехали на место и остановили убегавшую женщину.
Выяснилось, что пострадала продавщица продуктового магазина. Злоумышленница под видом покупки конфет дождалась, когда продавец подготовит сдачу, и выхватила из рук работницы магазина свою купюру и часть сдачи — три тысячи рублей. С этими деньгами она выбежала на улицу и пыталась скрыться.
28-летнюю местную жительницу задержали с поличным. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, по которой ей грозит до четырех лет колонии.