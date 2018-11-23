В Рязани за нарушение ПДД осудят бывшего следователя

В Рязани по части 1 статьи 264 УК РФ осудят бывшего следователя одного из районных отделов внутренних дел области за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил
Установлено, что мужчина на трассе М-5 выехал на «встречку» через двойную сплошную, создав помехи для участников дорожного движения, имевшим перед ним преимущество на дороге.
В результате произошло ДТП с участием мотоцикла, который двигался по своей полосе с превышением разрешенной скорости. Байкер столкнулся с задней частью машины, неожиданно выехавшей перед ним.
В аварии пострадал пассажир мотоцикла. Он получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда.
«В ходе следствия установлена причастность к преступлению двух водителей транспортных средств», — говорится в сообщении.
Мотоциклист признал свою вину и возместил причиненный вред, однако водитель автомобиля не раскаялся в содеянном.