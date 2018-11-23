Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:25, 23 ноября 2018 288
 0    0

В Рязани за нарушение ПДД осудят бывшего следователя

В Рязани за нарушение ПДД осудят бывшего следователя

В Рязани по части 1 статьи 264 УК РФ осудят бывшего следователя одного из районных отделов внутренних дел области за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Установлено, что мужчина на трассе М-5 выехал на «встречку» через двойную сплошную, создав помехи для участников дорожного движения, имевшим перед ним преимущество на дороге.

В результате произошло ДТП с участием мотоцикла, который двигался по своей полосе с превышением разрешенной скорости. Байкер столкнулся с задней частью машины, неожиданно выехавшей перед ним.

В аварии пострадал пассажир мотоцикла. Он получил телесные повреждения, относящиеся к категории тяжкого вреда.

«В ходе следствия установлена причастность к преступлению двух водителей транспортных средств», — говорится в сообщении.

Мотоциклист признал свою вину и возместил причиненный вред, однако водитель автомобиля не раскаялся в содеянном.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:45, 23 ноября 2018
Дети из семьи чучковских погорельцев вернулись домой
17:32, 23 ноября 2018
Митрополит Марк поиграл в волейбол с детьми
17:25, 23 ноября 2018
В Рязани за нарушение ПДД осудят бывшего следователя
16:52, 23 ноября 2018
Рязанский предприниматель обманула налоговую почти на миллион рублей
16:44, 23 ноября 2018
Рязанский агроуниверситет вошел в топ-500 вузов России 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 часа назад
Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Изменение тарифов «автогражданки». Подорожает ли полис ОСАГО?

Со следующего года в России стартует масштабная реформа системы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:30, 11 ноября 2018 35 201
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
17:01, 17 ноября 2018 24 488
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 343
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 22 897
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:31, 11 ноября 2018 21 262
«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 6
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум