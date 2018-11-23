В России изменят систему пешеходных переходов

В России изменится система пешеходных переходов. Рекомендации для властей субъектов России опубликованы на
Согласно документу, пешеходные переходы поднимут, чтобы они были похожи на «лежачие полицейские». Последние также станут на несколько сантиметров выше.
Ведомство также рекомендовало совмещать наземные пешеходные переходы с «лежачими полицейскими».
Вдоль дорог Минтранс посоветовал сделать ограждения в местах несанкционированного перехода проезжей части рядом со школами, медучреждениями.
Переходы рекомендовали подсвечивать, чтобы водитель мог видеть пешеходов в ночное время.