В октябре рязанцы оплатили картами более ста тысяч поездок на общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения «Сбербанка».
Реализацию проекта продолжают. Сейчас оплатить проезд можно в 233 единицах муниципального и более чем в 900 единицах коммерческого транспорта Рязани.
«Процесс оплаты проезда безналичным путем не отличается от оплаты картой в магазине и занимает несколько секунд. При оплате поддерживаются такие технологии, как Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay, что позволяет проводить операции с использованием смартфонов, умных часов и других устройств, поддерживающих бесконтактную оплату», — напомнили представители банка.
Подробнее о бесконтактных банковских картах «Сбербанка» можно узнать на
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