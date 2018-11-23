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13:26, 23 ноября 2018 997

В октябре рязанцы оплатили картами более ста тысяч поездок на общественном транспорте

В октябре рязанцы оплатили картами более ста тысяч поездок на общественном транспорте

В октябре рязанцы оплатили картами более ста тысяч поездок на общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба рязанского отделения «Сбербанка».

Реализацию проекта продолжают. Сейчас оплатить проезд можно в 233 единицах муниципального и более чем в 900 единицах коммерческого транспорта Рязани.

«Процесс оплаты проезда безналичным путем не отличается от оплаты картой в магазине и занимает несколько секунд. При оплате поддерживаются такие технологии, как Apple Pay/Google Pay/Samsung Pay, что позволяет проводить операции с использованием смартфонов, умных часов и других устройств, поддерживающих бесконтактную оплату», — напомнили представители банка.

Подробнее о бесконтактных банковских картах «Сбербанка» можно узнать на сайте.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.


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