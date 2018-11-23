В Клепиковском районе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и фура, погиб человек

В Клепиковском районе лоб в лоб столкнулись микроавтобус и фура. Об этом пишет издательство «
ДТП произошло в четверг, 22 ноября, около 22:00.
Недалеко от поворота на деревню Кондаково на трассе «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» водитель микроавтобуса Fiat не учел погодные условия и выбрал неправильный скоростной режим.
Автомобиль развернуло на дороге, выбросило на «встречку» и он лоб в лоб столкнулся с фурой Daf.
Водителя микроавтобуса с тяжелыми травмами госпитализировали, позже он скончался в больнице.
Проводится проверка.