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17:20, 23 ноября 2018 906
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В декабре изменится график движения рязанских электричек. Расписание

В декабре изменится график движения рязанских электричек. Расписание

С 9 декабря вступит в силу новое расписание для всех направлений, на которых курсируют электропоезда ЦППК. Компания скорректирует время отправления пригородных поездов, режим остановок и маршруты. На некоторых направлениях назначат новые электропоезда.

  • На Казанском направлении назначили следующие остановки:
  • Экспрессы 7108 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин (курсирует с понедельника по четверг) и 7394 Москва (Казанский вокзал) — Шатура (курсирует по будням) будут останавливаться на платформе Новая.
  • Экспресс 7043 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) будет останавливаться на платформе 88 километр.
  • Электричка 7101 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) будет останавливаться на платформе Виноградово. Время отправления изменилось — 12:50.

Назначены электропоезда:

  • №6702 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово, время отправления — 5:47 (ежедневно);
  • №6701 Виноградово — Москва (Казанский вокзал), время отправления — 7:54 (ежедневно).

Вместо электричек Москва — платформа 47 километр назначены:

  • №6706 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово, время отправления — 9:41;
  • №6722 Москва (Казанский вокзал) — платформа 88 километр, время отправления — 12:53;
  • №6705 Виноградово — Москва (Казанский вокзал), время отправления — 13:36;
  • №6725 платформа 88 километр — Москва (Казанский вокзал), время отправления — 15:49.

Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».


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