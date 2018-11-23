В декабре изменится график движения рязанских электричек. Расписание

С 9 декабря вступит в силу новое расписание для всех направлений, на которых курсируют электропоезда ЦППК. Компания скорректирует время отправления пригородных поездов, режим остановок и маршруты. На некоторых направлениях назначат новые электропоезда.
- На Казанском направлении назначили следующие остановки:
- Экспрессы 7108 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин (курсирует с понедельника по четверг) и 7394 Москва (Казанский вокзал) — Шатура (курсирует по будням) будут останавливаться на платформе Новая.
- Экспресс 7043 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) будет останавливаться на платформе 88 километр.
- Электричка 7101 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) будет останавливаться на платформе Виноградово. Время отправления изменилось — 12:50.
Назначены электропоезда:
- №6702 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово, время отправления — 5:47 (ежедневно);
- №6701 Виноградово — Москва (Казанский вокзал), время отправления — 7:54 (ежедневно).
Вместо электричек Москва — платформа 47 километр назначены:
- №6706 Москва (Казанский вокзал) — Виноградово, время отправления — 9:41;
- №6722 Москва (Казанский вокзал) — платформа 88 километр, время отправления — 12:53;
- №6705 Виноградово — Москва (Казанский вокзал), время отправления — 13:36;
- №6725 платформа 88 километр — Москва (Казанский вокзал), время отправления — 15:49.
Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно на официальном