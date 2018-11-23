Студенты рязанского агроуниверситета рассказали школьникам о профессии ветеринара

Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева и участники ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность» провели открытый урок для семиклассников школы №60.
Студенты рассказали школьникам о профессии ветеринарного фельдшера и перспективах ее получения в агроуниверситете. Подростки узнали о ситуации с безнадзорными животными в регионе, о питомниках и о том, как отряд «Преданность» им помогает.
Активисты пояснили, что выгуливают собак, убирают вольеры, кормят и лечат животных они добровольно.
Члены отряда обсудили со школьниками проблему бездомных животных и ответили на их вопросы.