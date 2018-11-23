Рязанский агроуниверситет вошел в топ-500 вузов России

Рязанский агротехнологический университет имени Костычева вошел в топ-500 вузов страны и в топ-10 вузов региона. Мониторинг качества подготовки кадров 2018 года провели Главный информационно-вычислительный центр Минобра.
В России программы СПО реализуют в 4676 организациях, в том числе в 3306 профессиональных образовательных организациях и 578 филиалах, 350 образовательных организациях высшего образования и 442 филиалах.
В Рязанской области программы СПО реализуют в 44 организациях, в том числе в 32 профессиональных образовательных организациях и 4 филиалах, а также в 4 образовательных организациях высшего образования и 4 филиалах.
В перечень наиболее востребованных с точки зрения охвата специальностей среднего профобразования вошли следующие специальности РГАТУ:
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;
- «Механизация сельского хозяйства»;
- «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».
Результаты мониторинга сформировали из комплексных показателей деятельности вуза, включая качество подготовки, участие и победы студентов в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, кадровый состав и трудоустройство выпускников.
«Вхождение в рейтинг топ-500 по стране и в топ-10 региона свидетельствует об ответственной, добросовестной и плодотворной работе всего коллектива РГАТУ», — отметили представители агроуниверситета.