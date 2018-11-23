Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:42, 23 ноября 2018 1 102

Рязанский агроуниверситет стал участником фестиваля «Билет в будущее»

Рязанский агроуниверситет стал участником фестиваля «Билет в будущее»

В четверг, 22 ноября, в Рязанской области стартовал фестиваль профессиональных проб для школьников «ПроеКТОриЯ», который проходит в рамках проекта «Билет в будущее».

Участники мероприятия должны познакомить учеников 6-11 классов с потенциально возможными профессиями региона.

На протяжении трех дней школьники будут беседовать с учеными и практиками региона. Они узнают о перспективах развития сельского хозяйства, градостроительства, цифровых технологий.

На площадке фестиваля представлены отраслевые зоны:

  • информационные технологии;
  • транспорт и логистика;
  • новые материалы;
  • сельское хозяйство;
  • здоровье;
  • энергетика;
  • умный город;
  • космос.

Сельское хозяйство представлено шестью станциями, разработанными преподавателями Рязанского агротехнологического университета имени Костычева:

  • агрономия;
  • транспорт;
  • ветеринария;
  • технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
  • зоотехния;
  • лесное дело и пчеловодство.

Выполняя кейсовые задания станций, школьники определяли породы деревьев, измеряли толщину покраски автомобиля и технологию получения меда, диагностировали заболевания и лечили животных.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:17, 23 ноября 2018
Житель Михайловского района из ревности пытался зарубить топором свою сожительницу
13:09, 23 ноября 2018
Для рязанских старшеклассников провели профквест «Я — будущий ветврач»
12:36, 23 ноября 2018
Рязанские активисты закрасили рекламу наркотиков на стенах зданий
11:57, 23 ноября 2018
Мать мальчика, спасшего семью на пожаре, сама передала детей органам опеки
11:50, 23 ноября 2018
Рязанская прокуратура закрыла магазин по продаже пиротехники
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:30, 11 ноября 2018 35 129
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
17:01, 17 ноября 2018 24 436
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 322
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 22 842
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:31, 11 ноября 2018 21 229
«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 6
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум