Рязанский агроуниверситет стал участником фестиваля «Билет в будущее»

В четверг, 22 ноября, в Рязанской области стартовал фестиваль профессиональных проб для школьников «ПроеКТОриЯ», который проходит в рамках проекта «Билет в будущее».
Участники мероприятия должны познакомить учеников 6-11 классов с потенциально возможными профессиями региона.
На протяжении трех дней школьники будут беседовать с учеными и практиками региона. Они узнают о перспективах развития сельского хозяйства, градостроительства, цифровых технологий.
На площадке фестиваля представлены отраслевые зоны:
- информационные технологии;
- транспорт и логистика;
- новые материалы;
- сельское хозяйство;
- здоровье;
- энергетика;
- умный город;
- космос.
Сельское хозяйство представлено шестью станциями, разработанными преподавателями Рязанского агротехнологического университета имени Костычева:
- агрономия;
- транспорт;
- ветеринария;
- технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,
- зоотехния;
- лесное дело и пчеловодство.
Выполняя кейсовые задания станций, школьники определяли породы деревьев, измеряли толщину покраски автомобиля и технологию получения меда, диагностировали заболевания и лечили животных.