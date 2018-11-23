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18:35, 23 ноября 2018 635
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Рязанские врачи будут работать с американскими медцентрами

Рязанские врачи будут работать с американскими медцентрами

Фото: Рязанская ОКБ

Рязанские врачи будут работать с американскими медцентрами. Штат Юта и Рязанская область начинают программу сотрудничества в области медицины и образования, передает ТАСС со ссылкой на главврача ОКБ Дмитрия Хубезова.

Хубезов ознакомился с деятельностью медицинских центров в Бостоне (штат Массачусетс) и Солт-Лейк Сити (штат Юта).

По его словам, первым шагом в налаживании деловых контактов станет визит рязанских специалистов и студентов РязГМУ в ведущие клиники штата Юта, такие как центр изучения раковых заболеваний, ортопедии и стоматологии. Ответный визит американских врачей состоится в ближайшие 2-3 месяца.

«Мы хотели бы отправлять на стажировку в США специалистов всех направлений — обычных хирургов, реаниматологов, специалистов по пластической хирургии», — подчеркнул Хубезов.

Главврач ОКБ рассказал, что подписание соглашения о сотрудничестве между Рязанской областью и штатом Юта состоится в июне 2019 года во время визита американской делегации в Россию.

Напомним, предложение о сотрудничестве с американским штатом озвучил глава региона Николай Любимов.


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