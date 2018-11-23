Рязанские врачи будут работать с американскими медцентрами. Штат Юта и Рязанская область начинают программу сотрудничества в области медицины и образования, передает
Хубезов ознакомился с деятельностью медицинских центров в Бостоне (штат Массачусетс) и Солт-Лейк Сити (штат Юта).
По его словам, первым шагом в налаживании деловых контактов станет визит рязанских специалистов и студентов РязГМУ в ведущие клиники штата Юта, такие как центр изучения раковых заболеваний, ортопедии и стоматологии. Ответный визит американских врачей состоится в ближайшие 2-3 месяца.
«Мы хотели бы отправлять на стажировку в США специалистов всех направлений — обычных хирургов, реаниматологов, специалистов по пластической хирургии», — подчеркнул Хубезов.
Главврач ОКБ рассказал, что подписание соглашения о сотрудничестве между Рязанской областью и штатом Юта состоится в июне 2019 года во время визита американской делегации в Россию.
Напомним, предложение о сотрудничестве с американским штатом