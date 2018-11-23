«Рязаньавтодор» задействует в уборке дорог более ста единиц техники

Ежедневно АО «Рязаньавтодор» задействует в уборке и содержании дорог Рязанской области около 100-120 единиц спецтехники.
В работе используют дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, колесные трактора, экскаваторы и погрузчики, роторы и дежурные машины для перевозки рабочих.
За неделю дорожное покрытие обработали 5456,46 тоннами пескосоляной смеси.
Сейчас организация ведет работы по ямочному ремонту литой асфальтобетонной смесью и горячим асфальтобетоном на участках областных дорог.
Особое внимание уделяют уборке и очистке от мусора и грязи автопавильонов, автобусных остановок, площадок отдыха и обочин.
Рабочие очищают, моют, ремонтируют и устанавливают дорожные знаки, барьерное ограждение и световые элементы, очищают полосы отвода от посторонних предметов.
Все работы производятся в нормативные сроки. Телефон круглосуточной диспетчерской службы АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.