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10:04, 23 ноября 2018 373

«Рязаньавтодор» задействует в уборке дорог более ста единиц техники

«Рязаньавтодор» задействует в уборке дорог более ста единиц техники

Ежедневно АО «Рязаньавтодор» задействует в уборке и содержании дорог Рязанской области около 100-120 единиц спецтехники.

В работе используют дорожные машины (КДМ), автогрейдеры, колесные трактора, экскаваторы и погрузчики, роторы и дежурные машины для перевозки рабочих.

За неделю дорожное покрытие обработали 5456,46 тоннами пескосоляной смеси.

Сейчас организация ведет работы по ямочному ремонту литой асфальтобетонной смесью и горячим асфальтобетоном на участках областных дорог.

Особое внимание уделяют уборке и очистке от мусора и грязи автопавильонов, автобусных остановок, площадок отдыха и обочин.

Рабочие очищают, моют, ремонтируют и устанавливают дорожные знаки, барьерное ограждение и световые элементы, очищают полосы отвода от посторонних предметов.

Все работы производятся в нормативные сроки. Телефон круглосуточной диспетчерской службы АО «Рязаньавтодор»: 44-32-75.


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