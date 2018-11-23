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14:57, 23 ноября 2018 444
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Роскомнадзор предупредил об активности мошенников в «черную пятницу»

Роскомнадзор предупредил об активности мошенников в «черную пятницу»

Роскомнадзор предупредил об активности мошенников в «черную пятницу». Соответствующее сообщение появилось в группе ведомства «ВКонтакте».

Отмечается, что вместе с продавцами в «черную пятницу» акивизируются и интернет-мошенники. В интернете появляются «лендинговые» страницы, цель которых — сбор контактных данных и последующее их использование в качестве баз данных для спама.

«Для привлечения внимания покупателей мошенники используют логотипы известных брендов, которые участвуют в акции», — предупредили в Роскомнадзоре.

В пятницу, 23 ноября, во многих странах наступила «черная пятница» — день, с которого начинается сезон распродаж.


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