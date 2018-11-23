Работникам налоговых органов вручили награды рязанской облдумы

В четверг, 22 ноября, работников налоговых органов поздравили с профессиональным праздником. Им вручили награды рязанской облдумы.
Председатель регионального парламента Аркадий Фомин отметил достижения ведомства и акцентировал внимание на важности сотрудничества с налоговыми органами в законотворческой сфере.
«По итогам девяти месяцев рязанские налоговики показали хорошие результаты деятельности. Профессионализм сотрудников, добросовестное отношение к делу позволяет УФНС России по Рязанской области достигать целевых показателей», — сказал он.