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17:56, 23 ноября 2018 351
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Путин потребовал конкретных результатов майских указов

Путин потребовал конкретных результатов майских указов

Президент России Владимир Путин потребовал конкретных результатов майских указов. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета в Ялте, пишет «Газета.Ru».

«Дело не в указе и не в нацпроектах даже, а дело в результатах. Нам нужны конкретные результаты. Конкретных результатов мы должны добиваться там, где люди живут. Не в кабинетах, не в отчетах», — отметил президент.

Он также добавил, что нужно «добиваться прорыва» в развитии конкретных областей — здравоохранении, образовании, инфраструктуре и других.

По его словам, реализация нацпроектов должна заключаться в реальном росте уровня жизни, зарплат и пенсий. «Нужно, чтобы это были не средние показатели, а чтобы это были реальные деньги, на руки, что называется», — уточнил Путин.


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