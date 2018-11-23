Президент России Владимир Путин потребовал конкретных результатов майских указов. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета в Ялте, пишет «
«Дело не в указе и не в нацпроектах даже, а дело в результатах. Нам нужны конкретные результаты. Конкретных результатов мы должны добиваться там, где люди живут. Не в кабинетах, не в отчетах», — отметил президент.
Он также добавил, что нужно «добиваться прорыва» в развитии конкретных областей — здравоохранении, образовании, инфраструктуре и других.
По его словам, реализация нацпроектов должна заключаться в реальном росте уровня жизни, зарплат и пенсий. «Нужно, чтобы это были не средние показатели, а чтобы это были реальные деньги, на руки, что называется», — уточнил Путин.