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11:35, 23 ноября 2018 1 001
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Опубликован трейлер ремейка «Короля Льва»

Опубликован трейлер ремейка «Короля Льва»

Фото: Kinopoisk.ru

Опубликован официальный трейлер ремейка «Короля Льва». Ролик появился на официальном канале Disney на YouTube.

В создании фильма участвовали Джеймс Эрл Джонс и Ханс Циммер, которые также работали над оригинальным анимационным фильмом. Джонс занят в озвучивании, а Циммер — композитор.

Персонажей фильма озвучивали также Джеймс Эрл Джонс, Чиветель Эджиофор, Элфри Вудард, Дональд Гловер, Бейонсе Ноулз, Джон Оливер, Джон Кани, Сет Роген, Билли Айкнер, Эрик Андре, Кигэн-Майкл Ки и Флоренс Касумба.

Режиссером ремейка стал Джон Фавро («Железный человек», «Мстители», «Книга джунглей»).

Мировая премьера картины — 17 июля 2019 года, в России — 18 июля.


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