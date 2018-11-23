Опубликован трейлер ремейка «Короля Льва»

Опубликован официальный трейлер ремейка «Короля Льва». Ролик появился на официальном канале Disney на YouTube.
В создании фильма участвовали Джеймс Эрл Джонс и Ханс Циммер, которые также работали над оригинальным анимационным фильмом. Джонс занят в озвучивании, а Циммер — композитор.
Персонажей фильма озвучивали также Джеймс Эрл Джонс, Чиветель Эджиофор, Элфри Вудард, Дональд Гловер, Бейонсе Ноулз, Джон Оливер, Джон Кани, Сет Роген, Билли Айкнер, Эрик Андре, Кигэн-Майкл Ки и Флоренс Касумба.
Режиссером ремейка стал Джон Фавро («Железный человек», «Мстители», «Книга джунглей»).
Мировая премьера картины — 17 июля 2019 года, в России — 18 июля.