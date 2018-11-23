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12:56, 23 ноября 2018 275
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На двух рязанских улицах отключили холодную воду

На двух рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в пятницу, 23 ноября, на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

До окончания ремонта на водопроводе воды не будет в домах с №1 по №18 по улице Хиринской и в доме №19 по улице Забайкальской.


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