Утром в пятницу, 23 ноября, на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
До окончания ремонта на водопроводе воды не будет в домах с №1 по №18 по улице Хиринской и в доме №19 по улице Забайкальской.
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Утром в пятницу, 23 ноября, на двух рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
До окончания ремонта на водопроводе воды не будет в домах с №1 по №18 по улице Хиринской и в доме №19 по улице Забайкальской.
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