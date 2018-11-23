«Мармакс» рассказал о новых акциях в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово

Компания «Мармакс» рассказала рязанцам о новых акциях в коттеджном поселке «Сказка в Лесу» Алеканово.
Как сообщила пресс-служба компании, на
Период действия каждой акций с 15 ноября по 28 декабря.
«Мы предлагаем большой вариатив специальных предложений на приобретение земельных участков, по одному из которых наши клиенты могут получить бонус при покупке. Также, каждую неделю на один из земельных участков действует скидка», — отметили в пресс-службе «Мармакс».
Подробнее об условиях акций и бронировании земельных участков можно узнать по телефону отдела продаж: 500-005.