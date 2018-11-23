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18:55, 23 ноября 2018 264
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Карабасов отчитался о ремонте дорог в Рязани

Карабасов отчитался о ремонте дорог в Рязани

Фото: Администрация Рязани

И.о. главы администрации Сергей Карабасов отчитался о ремонте рязанских дорог. Об этом сообщил сайт мэрии.

По его словам, дорожная кампания 2018 года вошла в завершающую стадию. «Все муниципальные контракты, заключенные в рамках третьего этапа ремонта автомобильных дорог являются двухлетними. При этом работы, необходимые для комфортного передвижения рязанцев, в этом году выполнены», — добавил он.

По состоянию на пятницу, 23 ноября, полностью завершены работы на 13 объектах по улицам: Есенина, Горького, Бирюзова, Ленина, 1-й Красной, Зубковой, Фирсова, Пожалостина, Советской Армии, Кудрявцева, Весенней, Восточной окружной дороге, а также площади Театральной.

На улицах Новослободской и Почтовой, Сережиному переулку, Васильевскому проезду сняли асфальтное покрытие, уложили бордюрный камень и выравнивающий слой асфальта.

На участке дороги на Московском шоссе подрядчик уложил 50% финального слоя асфальтового покрытия, а также приступил к установке разделительных барьерных ограждений. «Ремонтные работы здесь продолжатся в следующем году», — отметил Карабасов.

Кроме того, ремонтируется участок дороги на улице Интернациональной, в районе детской поликлиники №3.

«Таким образом, в этом году мы завершили капитальный ремонт 19-ти крупных участков автомобильных дорог», — подытожил Сергей Карабасов.

Отмечается, что на 224 улицах был прошел ямочный ремонт общей площадью 38 300 квадратных метров.


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