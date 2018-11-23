Карабасов отчитался о ремонте дорог в Рязани

И.о. главы администрации Сергей Карабасов отчитался о ремонте рязанских дорог. Об этом сообщил
По его словам, дорожная кампания 2018 года вошла в завершающую стадию. «Все муниципальные контракты, заключенные в рамках третьего этапа ремонта автомобильных дорог являются двухлетними. При этом работы, необходимые для комфортного передвижения рязанцев, в этом году выполнены», — добавил он.
По состоянию на пятницу, 23 ноября, полностью завершены работы на 13 объектах по улицам: Есенина, Горького, Бирюзова, Ленина, 1-й Красной, Зубковой, Фирсова, Пожалостина, Советской Армии, Кудрявцева, Весенней, Восточной окружной дороге, а также площади Театральной.
На улицах Новослободской и Почтовой, Сережиному переулку, Васильевскому проезду сняли асфальтное покрытие, уложили бордюрный камень и выравнивающий слой асфальта.
На участке дороги на Московском шоссе подрядчик уложил 50% финального слоя асфальтового покрытия, а также приступил к установке разделительных барьерных ограждений. «Ремонтные работы здесь продолжатся в следующем году», — отметил Карабасов.
Кроме того,
«Таким образом, в этом году мы завершили капитальный ремонт 19-ти крупных участков автомобильных дорог», — подытожил Сергей Карабасов.
Отмечается, что на 224 улицах был прошел ямочный ремонт общей площадью 38 300 квадратных метров.