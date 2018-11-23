Голикова назвала основное условие роста рождаемости в России

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала основное условие, влияющее на рост рождаемости в России. По ее словам, большую роль играет доступность жилья, пишет «
Голикова отметила, что семья готова к рождению детей, когда есть квартира или дом.
«Понятно, как только появляется тема жилья, появляется тема ипотеки — эффективна она или нет. Наверное, здесь есть еще над чем подумать. Потому что семьи входят в ипотеку, но дальше возникает тема выплат по ней. Это дополнительное финансовое обременение», — сказала вице-премьер.
При этом, по словам Голиковой, даже с учетом падения, уровень рождаемости в России сейчас выше европейского.