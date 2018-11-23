«Элекс» пригласил рязанцев за покупками в «Черную пятницу». На
Покупателей ждут скидки до 40 тысяч рублей. «Просто выбирайте любой товар, скидка уже учтена в цене», — говорится в сообщении.
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«Элекс» пригласил рязанцев за покупками в «Черную пятницу». На
Покупателей ждут скидки до 40 тысяч рублей. «Просто выбирайте любой товар, скидка уже учтена в цене», — говорится в сообщении.
Акция действует на
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