Студенты и сотрудники факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агроуниверситета имени Костычева встретились с одиннадцатиклассниками школы № 35.
Чтобы познакомить учеников с работой ветеринаров, для них провели профквест «Я — будущий ветврач». Школьники побывали в роли студентов и попытались сдать сессию.
Старшеклассники узнали об анатомических и биологических особенностях сельскохозяйственных животных, научились определять виды животных по частям скелета, осваивали правила применения хирургических инструментов, познакомились с основами этики ветврача и правилами работы в команде.