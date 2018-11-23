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13:09, 23 ноября 2018 1 218

Для рязанских старшеклассников провели профквест «Я — будущий ветврач»

Для рязанских старшеклассников провели профквест «Я — будущий ветврач»

Студенты и сотрудники факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агроуниверситета имени Костычева встретились с одиннадцатиклассниками школы № 35.

Чтобы познакомить учеников с работой ветеринаров, для них провели профквест «Я — будущий ветврач». Школьники побывали в роли студентов и попытались сдать сессию.

Старшеклассники узнали об анатомических и биологических особенностях сельскохозяйственных животных, научились определять виды животных по частям скелета, осваивали правила применения хирургических инструментов, познакомились с основами этики ветврача и правилами работы в команде.


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