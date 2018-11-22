Виновник аварии в Шацком районе уснул за рулем

Виновник массовой аварии под Рязанью уснул за рулем. Об этом со ссылкой на начальника ГИБДД Шацкого отдела полиции Евгения Ферапонтова сообщило издательство «
Как отметил источник, водитель фуры двигался в сторону Москвы и, по предварительной версии, уснул за рулем. Далее он выехал на сторону встречного движения и столкнулся с грузовиком.
По словам Ферапонтова, от удара грузовик протаранил две следующие за ним легковые автомашины. В одной из легковушек пострадали водитель и пассажир. Оба — граждане Узбекистана.
Пострадавшего водителя доставили в межрайонную больницу с тяжелыми травмами. Он жив, находится в реанимации.
Напомним, авария произошла в четверг, 22 ноября, вблизи села Ямбирно. Там