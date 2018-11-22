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15:28, 22 ноября 2018 230
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Виновник аварии в Шацком районе уснул за рулем

Виновник аварии в Шацком районе уснул за рулем

Фото: Издательство «Пресса»

Виновник массовой аварии под Рязанью уснул за рулем. Об этом со ссылкой на начальника ГИБДД Шацкого отдела полиции Евгения Ферапонтова сообщило издательство «Пресса».

Как отметил источник, водитель фуры двигался в сторону Москвы и, по предварительной версии, уснул за рулем. Далее он выехал на сторону встречного движения и столкнулся с грузовиком.

По словам Ферапонтова, от удара грузовик протаранил две следующие за ним легковые автомашины. В одной из легковушек пострадали водитель и пассажир. Оба — граждане Узбекистана.

Пострадавшего водителя доставили в межрайонную больницу с тяжелыми травмами. Он жив, находится в реанимации.

Напомним, авария произошла в четверг, 22 ноября, вблизи села Ямбирно. Там столкнулись четыре автомобиля. Последствия аварии ликвидировали сотрудники регионального ГУ МЧС.


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