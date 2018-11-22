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9:23, 22 ноября 2018 1 272
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Четверо детей погибли в горящей квартире в Туле. Видео

Четверо детей погибли в горящей квартире в Туле. Видео

В Туле при пожаре в квартире жилого дома погибли четверо детей, а также пострадала женщина. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает ТАСС.

Как отметил источник, пожар полностью уничтожил квартиру.

Сообщение на пульт спасателей поступило в 22:17. Возгорание ликвидировали в 22:30. Из огня спасли семь человек.

По информации ведомства, специалисты, выехавшие на место происшествия, выяснили, что погибшие дети были малолетними. Они находились дома вместе с женщиной.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.


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