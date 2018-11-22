Четверо детей погибли в горящей квартире в Туле. Видео

В Туле при пожаре в квартире жилого дома погибли четверо детей, а также пострадала женщина. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах передает
Как отметил источник, пожар полностью уничтожил квартиру.
Сообщение на пульт спасателей поступило в 22:17. Возгорание ликвидировали в 22:30. Из огня спасли семь человек.
По информации ведомства, специалисты, выехавшие на место происшествия, выяснили, что погибшие дети были малолетними. Они находились дома вместе с женщиной.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.