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15:22, 22 ноября 2018 356
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В рязанской облдуме обсудили востребованность профессий

В рязанской облдуме обсудили востребованность профессий

В рязанской облдуме обсудили востребованность профессий. Заседание круглого стола по совершенствованию системы среднего профессионального образования в регионе прошло в среду, 21 ноября.

В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, руководители профильных министерств и ведущих рязанских вузов и ссузов.

Спикер облдумы Аркадий Фомин отметил, что регион испытывает большую потребность в высококвалифицированных специалистах, особенно со средним образованием.

«Необходимо добиться, чтобы система подготовки старшеклассников отвечала вызову времени и запросам общества. Главное создать реально работающий механизм ранней профориентации учащихся», — обратился к присутствующим Фомин.

По его словам, учебные заведения должны быть нацелены на специалистов, которые станут востребованными на предприятиях. Спикер облдумы подчеркнул, что в регионе ведется анализ востребованности профессий и это позволят готовить актуальных специалистов.

Министр образования Ольга Щетинкина отметила, что интерес к среднему образованию в регионе увеличивается. При этом она обозначила главные проблемы рязанских ссузов.

В частности, учреждениям не хватает компьютеров с выходом в интернет (показатель региона низе российского), преподавателей с опытом работы на производстве, не отлажено взаимодействие с экономическими предприятиями.

Замминистра труда и соцзащиты Александр Четоркин представил ежегодный прогноз ведомства о потребностях в кадрах. Так, в ближайшие годы региону потребуется больше специалистов в сфере образования (40%), здравоохранения (35%) и обрабатывающей промышленности (10%).

Четоркин отметил, что соискатели рабочих мест в Рязанской области не соответствуют требованиям работодателей, а рабочие места не соответствуют запросам соискателей.

Директор рязанского «Политеха» Игорь Мурог сообщил, что в ближайшие годы в регионе появится пять тысяч высокотехнологичных рабочих мест, на которых не будет хватать сотрудников и предложил исключить дублирование профессий, сделать сквозные учебные планы для вузов и ссузов.

Кроме того, на круглом столе обсудили проблему неэффективного использования помещений, целевой набор в ссузы, а также заслушали лучшие практики рязанских техникумов и колледжей.


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