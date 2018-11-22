В пятницу на окраине Рязани отключат свет

В пятницу, 23 ноября, на окраине Рязани отключат свет. Об этом
С 9:00 до 17:00 на воздушных линиях проведут ремонт. Из-за этого света не будет во всех жилых домах на улице Роща.
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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 23 ноября, на окраине Рязани отключат свет. Об этом
С 9:00 до 17:00 на воздушных линиях проведут ремонт. Из-за этого света не будет во всех жилых домах на улице Роща.
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