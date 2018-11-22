Рыбновец признался в краже после проверки на полиграфе

В Рыбном задержали мужчину, который взломал постройку на площадке и украл инструменты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился руководитель строительной организации. Он сообщил, что из закрытого помещения пропали электро- и бензоинструмент.
Постройка была заперта на замок. Ночью площадку обходил сторож, однако он не заметил грабителя.
Оперативники выяснили, что к краже причастен работник учреждения. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. На допросах он все отрицал и вел себя очень уверено.
Стражи прядка решили проверить правдивость его показаний с помощью полиграфа.
«Мужчина хоть и сохранял невозмутимый вид, но много обманывал и сильно нервничал», — отметили в пресс-службе.
Когда ему объявили результаты, он признался и объяснил все обстоятельства хищения. Краденные вещи изъяли в гараже. Злоумышленника задержали.