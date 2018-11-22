Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:50, 22 ноября 2018 257
 0    0

Рыбновец признался в краже после проверки на полиграфе

Рыбновец признался в краже после проверки на полиграфе

Фото: Pixabay.com

В Рыбном задержали мужчину, который взломал постройку на площадке и украл инструменты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился руководитель строительной организации. Он сообщил, что из закрытого помещения пропали электро- и бензоинструмент.

Постройка была заперта на замок. Ночью площадку обходил сторож, однако он не заметил грабителя.

Оперативники выяснили, что к краже причастен работник учреждения. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. На допросах он все отрицал и вел себя очень уверено.

Стражи прядка решили проверить правдивость его показаний с помощью полиграфа.

«Мужчина хоть и сохранял невозмутимый вид, но много обманывал и сильно нервничал», — отметили в пресс-службе.

Когда ему объявили результаты, он признался и объяснил все обстоятельства хищения. Краденные вещи изъяли в гараже. Злоумышленника задержали.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
11:50, 22 ноября 2018
Рыбновец признался в краже после проверки на полиграфе
11:47, 22 ноября 2018
В деле с впавшим в кому рязанским боксером появился подозреваемый
10:44, 22 ноября 2018
При столкновении КамАЗа и ГАЗели в Михайловском районе погиб человек
10:37, 22 ноября 2018
На улице Горького сбили подростка
10:28, 22 ноября 2018
Рязанцу грозит пожизненный срок за «закладку» синтетики 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут

Горючий привет. Временно замороженные цены на бензин снова возрастут 1

Растущая на протяжении всего года стоимость бензина возмутила миллионы отечественных автолюбителей.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:30, 11 ноября 2018 34 819
На трассе М-5 произошла массовая авария, есть пострадавший 5
17:01, 17 ноября 2018 24 114
Выступление оркестра и парад военной техники. В Рязани отметили юбилей десантного училища
18:20, 10 ноября 2018 23 240
Над центральной площадью Рязани устроят авиашоу 10
14:43, 13 ноября 2018 22 579
В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»
14:31, 11 ноября 2018 20 941
«Ты приемная что ли?» На Сахалине учительница довела школьницу до слез из-за дырки на кофте 6
Все новости
Голосования

Как вы оплачиваете проезд в общественном транспорте?

Окончание опроса: 27.11.2018
Архив голосований
Форум