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10:19, 22 ноября 2018 322

Рязанский приборный завод признали лучшим в отрасли

Рязанский приборный завод признали лучшим в отрасли

В Рязани подвели итоги конкурса «Лучшие предприятия и организации области» за 2017 год. Диплом I степени в отрасли «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования» получил Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ).

Награды победителям вручил губернатор Николай Любимов. «Жюри конкурса учитывало эффективность деятельности предприятий, инвестиционную политику, внедрение инновационных технологий, повышение производительности труда. Эти качества важно проявлять в условиях импортозамещения и роста экспортного потенциала», — сказал глава региона.

Акционерное общество «Государственный Рязанский приборный завод» — один из ведущих российских производителей авионики. В 2018 году заводу исполнилось 100 лет.

Также предприятие занимает лидирующие позиции в разработке и выпуске специализированных цифровых вычислительных машин и вычислительных комплексов, предназначенных для работы в составе систем управления и радиолокационных комплексов авиационного, наземного и морского применения.

Широкий спектр продукции гражданского назначения представлен инверторными сварочными аппаратами, медицинской техникой и лабораторным оборудованием, электрозарядными станциями для электромобилей.

Кроме того, по итогам конкурса дипломом I степени в отрасли «Производство медицинских изделий» отметили филиал АО «ГРПЗ» — Касимовский приборный завод.

Конкурс «Лучшие предприятия и организации Рязанской области» проводят уже много лет. В 2017 году в нем участвовали как крупные предприятия, так и субъекты малого и среднего бизнеса. Победители получают приоритетное право на участие в выставках и форумах, которые проводят правительство области и Рязанская торгово-промышленная палата.


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