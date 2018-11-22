Новый фильм Юрия Быкова снимут в Рязанской области

Новый фильм Юрия Быкова «Сторож» снимут в Рязанской области. Режиссер поставит картину по собственному сценарию, пишет «
Главный герой драмы — 40-летний Влад, недолюбливающий людей. Он выбрал работу сторожа в заброшенном санатории, где наслаждается уединением.
Однажды в его каморке появились супруги Вера и Стас, скрывающиеся от бывших друзей и партнеров мужчины. Влад решил им помочь. Однако в прошлом сторожа много секретов, и новое знакомство рискует обернуться трагедией.
Роли в фильме исполняют Кирилл Пирогов, Владислав Абашин, Алла Юганова и сам Быков. Для съемок выбрали дом отдыха в Рязанской области, закрытый на реконструкцию.
Напомним, фильм Юрия Быкова «Завод», снятый в Новомичуринске,