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10:04, 22 ноября 2018 538
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Новый фильм Юрия Быкова снимут в Рязанской области

Новый фильм Юрия Быкова снимут в Рязанской области

Фото: Kinopoisk.ru

Новый фильм Юрия Быкова «Сторож» снимут в Рязанской области. Режиссер поставит картину по собственному сценарию, пишет «Кинопоиск».

Главный герой драмы — 40-летний Влад, недолюбливающий людей. Он выбрал работу сторожа в заброшенном санатории, где наслаждается уединением.

Однажды в его каморке появились супруги Вера и Стас, скрывающиеся от бывших друзей и партнеров мужчины. Влад решил им помочь. Однако в прошлом сторожа много секретов, и новое знакомство рискует обернуться трагедией.

Роли в фильме исполняют Кирилл Пирогов, Владислав Абашин, Алла Юганова и сам Быков. Для съемок выбрали дом отдыха в Рязанской области, закрытый на реконструкцию.

Напомним, фильм Юрия Быкова «Завод», снятый в Новомичуринске, выйдет в прокат 7 февраля.


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