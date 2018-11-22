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8:45, 22 ноября 2018 469
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На Солотчинском шоссе иномарка врезалась в отбойник

На Солотчинском шоссе иномарка врезалась в отбойник

На Солотчинском шоссе произошло ДТП. Фотографию произошедшего опубликовали в Instagram.

На кадрах видно, что иномарка врезалась в отбойник.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.


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