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12:51, 22 ноября 2018 1 510
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На слушаниях вновь обсудили выставочный медцентр в Горроще и заправку на Московском шоссе

На слушаниях вновь обсудили выставочный медцентр в Горроще и заправку на Московском шоссе

На слушаниях вновь обсудили выставочный медцентр в Горроще и заправку на Московском шоссе. В среду, 21 ноября, рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки.

В Горроще «Елатомский приборный завод» намерен поострить учебно-выставочный медцентр. Для этого участок площадью 3 400 кв м у дома №48 по улице Высоковольтной предложили перевести из зоны промышленных предприятий в многофункциональную зону делового, общественного и коммерческого назначения. Заявитель намерен проводить там научные конференции и семинары.

На слушания пришли около десяти человек, которые не регистрировались.

Второй вопрос посвятили заправке и техцентру «Ноев ковчег» на Московском шоссе. Несколько участков под объектами находились в зеленой зоне и их предложили перевести в коммерческую. По словам заявителя, заправка и техцентр построили еще до составления Генплана, поэтому участки отнесли к зеленой зоне по ошибке.

Слушания также прошли без участников.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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