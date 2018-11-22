На слушаниях вновь обсудили выставочный медцентр в Горроще и заправку на Московском шоссе. В среду, 21 ноября, рассмотрели изменения в правила землепользования и застройки.
В Горроще «Елатомский приборный завод» намерен поострить учебно-выставочный медцентр. Для этого участок площадью 3 400 кв м у дома №48 по улице Высоковольтной предложили перевести из зоны промышленных предприятий в многофункциональную зону делового, общественного и коммерческого назначения. Заявитель намерен проводить там научные конференции и семинары.
На слушания пришли около десяти человек, которые не регистрировались.
Второй вопрос посвятили заправке и техцентру «Ноев ковчег» на Московском шоссе. Несколько участков под объектами находились в зеленой зоне и их предложили перевести в коммерческую. По словам заявителя, заправка и техцентр построили еще до составления Генплана, поэтому участки отнесли к зеленой зоне по ошибке.
Слушания также прошли без участников.